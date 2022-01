La RATP entame ses travaux estivaux et fermera des tronçons

Le RER A, qui relie l'Ile-de-France d'est en ouest et est la ligne la plus fréquentée d'Europe, sera fermé du 29 juillet au 27 août sur son tronçon parisien, entre La Défense et Nation.

L'an passé, le même tronçon avait été fermé, alors que les travaux n'en concernent à chaque fois qu'une partie. La RATP explique que les manoeuvres de retournement des trains ne peuvent pas être réalisées à Châtelet-Les Halles ni à Gare de Lyon, ce qui oblige à élargir la zone de fermeture.

Ce même tronçon sera encore fermé pendant un mois en 2018.

"Ces travaux se poursuivront de 2019 à 2021, toujours en été, mais avec des fermetures uniquement en soirées et en week-ends", indique la RATP dans un communiqué.

L'opération vise à remplacer les 24 kilomètres de voies, ballast et systèmes d'aiguillage entre Nanterre-Préfecture et Vincennes, pour 100 millions d'euros.

Le RER A, qui transporte plus de 305 millions de voyageurs par an, a connu une hausse de fréquentation de 20% en 10 ans. Le nombre de journées à plus d'un million de voyageurs est passé de 7 en 2003 à 190 en 2012.

Par ailleurs, la SNCF, qui partage l'exploitation du RER A avec la RATP, y effectuera également des travaux, et le trafic sera interrompu entre Maisons-Laffitte et Poissy du 29 juillet au 27 août. Pendant cette période, la ligne L au départ de Paris Saint-Lazare sera prolongée jusqu'à Poissy.

La ligne 4 du métro, qui traverse Paris du nord au sud, va également connaître des fermetures estivales pour renforcer et rehausser les quais afin d'y installer des portes palières et les mettre à niveau des rames, en vue de son automatisation fin 2022.

Plusieurs stations seront fermées à différentes périodes, uniquement en soirée pour certaines: Saint-Sulpice, Château d'Eau, Réaumur-Sébastopol et le tronçon entre Barbès-Rochechouart et Porte de Clignancourt.

Ces travaux dureront jusqu'en 2019.

D'autres travaux seront menés à la station Glacière, fermée tout l'été, à la station Pyrénées, fermée en août, et entre Place-d'Italie et Villejuif-Louis-Aragon/Porte-d'Ivry.

Plusieurs tronçons du tramway T1 seront également fermés entre fin juin et début août.

