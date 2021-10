Modernisation: aucun train à Paris-Gare de Lyon un week-end de mars

Ces travaux auront des conséquences pour les usagers des TGV, Intercités, TER, d'une ligne de Transilien et du RER D, selon cette lettre, qui évoque des allègements de circulation et le report de départs et d'arrivées vers d'autres gares parisiennes, ainsi que vers des gares périphériques d'Ile-de-France.

Le RER A, qui dessert également la Gare de Lyon, n'est pas concerné.

Le courrier de la SNCF mentionne une "opération majeure de modernisation du réseau ferré" justifiant que "du vendredi 17 mars minuit au dimanche 19 mars minuit, aucun train ne circulera au départ et à l'arrivée des gares de Paris Gare de Lyon et de Paris Bercy Bourgogne Pays d'Auvergne".

"Par leur ampleur et leur concentration, ces travaux représentent un véritable défi et impliquent une mobilisation exceptionnelle de SNCF. Plus de 400 agents SNCF Réseau seront à l'oeuvre jour et nuit pour les mener à leur terme", selon le texte.

Le chantier va de fait conclure cinq ans de modernisation des postes d'aiguillage de surface de la Gare de Lyon, précise l'entreprise.

L'opération, "d'un montant de 200 millions d'euros (...) s'inscrit dans un programme global de mise en place de +tours de contrôle ferroviaire+ sur l'ensemble du réseau ferré national, afin d'en simplifier l'exploitation et d'en améliorer la performance".

'Accompagnement des voyageurs'

"Nous sommes conscients des difficultés que cette interruption des circulations ferroviaires va entraîner pour nos clients", reconnaît la SNCF dans son courrier.

Elle promet de "mettre en place un accompagnement des voyageurs (...) afin de leur permettre d'effectuer leur voyage et, lorsque ce sera nécessaire, de leur proposer des alternatives".

Concrètement, "les circulations du RER D et de la ligne R de Transilien seront fortement allégées. Le RER D ne circulera pas entre Châtelet-Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges, entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis et entre Corbeil-Essonnes et Melun".

"La ligne R de Transilien ne circulera pas jusqu'à Paris Gare de Lyon mais aura pour terminus Juvisy. Les fréquences des deux lignes seront significativement réduites", prévient la SNCF en conseillant d'emprunter la correspondance via le RER C.

De leur côté, "les TGV, Intercités et TER Bourgogne desservant habituellement Paris Gare de Lyon et Paris Bercy circuleront, à l'exception des lignes TGV vers Mulhouse via Dijon et Besançon et vers l'Espagne et l'Italie et des lignes TER vers Dijon".

Marseille et la Côte d'Azur seront desservis depuis la gare de l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV; Lyon le sera depuis Marne-la-Vallée; la Suisse depuis la Gare de l'Est; Grenoble et les Alpes depuis Versailles-Chantiers; les TGV Languedoc depuis Montparnasse; et les Intercités et TER Bourgogne depuis Paris Austerlitz, a détaillé la SNCF en disant mettre "tout en oeuvre pour que ce chantier hors norme se déroule dans les meilleures conditions".

A LIRE AUSSI.

Les trois grands challenges de la SNCF en Normandie

[Exclusif] Entretien avec le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, sur la situation des trains en Normandie

Les nouveaux trains de Normandie pourront-ils se croiser à Saint-Lazare?

Feuilles mortes contre trains, le match a repris