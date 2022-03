Rouen. Coupe des Régions de l'UEFA : la Normandie remporte la finale française

La Normandie et la Coupe des Régions de l'UEFA, c'est décidément une affaire qui marche. La sélection normande a remporté son troisième titre le dimanche 10 juin 2018 face à la sélection de la région Auvergne-Rhone-Alpes. Avantagé par le terrain en jouant sur les installations du FC Saint-Lô, les coéquipiers du capitaine Florian Levasseur et de l'ancien jouer de Quevilly Rouen Métropole, Valentin Sanson, se sont imposés sur le score de 1-0. Un but précieux inscrit par Amaury Tessier, qui évolue en Nationale 3 avec Alençon (Orne).

Direction la Croatie

Grâce à ce succès, les Normands gagnent le droit d'aller représenter la France face aux autres nations européennes dans un tournoi préliminaire qui se tiendra en Croatie et dont les dates seront connues prochainement. La sélection emmenée par Bertrand Delas devra y affronter les régions vainqueurs dans d'autres pays européens : la Croatie, pays hôte de cette phase finale, la Lettonie et une dernière équipe parmi le Kazakhstan, la Lituanie, Israël et l'Estonie. Si la même sélection est reconduite, le défenseur du FC Rouen, Clément Bassin, ou le milieu de Oissel, Mohamed Ouadah, devraient être du voyage.