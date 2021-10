Basket (N1F) : Mondeville frappe fort, Ifs s'incline

Le centre de formation de Mondeville, le seul de tous les clubs professionnels à évoluer à un tel niveau de compétition, a réalisé une superbe performance en prenant le meilleur sur Colomiers, sixième du classement (84-73). "On avait pris une correction à l'aller (77-40), se souvient l'inarrêtable Marie-Bernadette M'Buyamba. On était très motivées, on n'a rien lâché tant offensivement que défensivement. C'est notre plus belle victoire cette saison."

L'athlétique joueuse de 19 ans a largement contribué au troisième succès des siennes en inscrivant la bagatelle de 33 points. On la reverra, c'est sûr. Les espoirs mondevillaises restent avant-dernières du classement. Elles se rendront chez la lanterne rouge Thouars-Argenton samedi 4 février.

Bonne résistance d'Ifs

Dans la même poule, trois victoires plus haut au classement, Ifs n'a pas réalisé d'exploit à Mourenx (Pau). Malgré un départ catastrophique chez le leader invaincu (14-0), les joueuses de Michaël Déjardin ont bien résisté. Elles n'ont lâché prise que dans les cinq dernières minutes, alors même qu'elles ne perdaient que d'un point au début du dernier quart-temps (score final 69-46). Huitième de N1, Ifs aura droit à une pause Coupe de France contre Brest (N2) samedi 28 janvier. Il s'agira des 32èmes de finale.