Basket (N1F) : Mondeville et Ifs encore battues

Ifs, désormais neuvième du classement, a pourtant opposé une solide résistance à Colomiers (60-68). Emmenées par une Julie Villain ultra-combative (21 points), les joueuses de Michaël Déjardin n'ont cessé d'accrocher leurs visiteuses, sans jamais faire la course en tête. Elles auraient pu espérer meilleur sort mais ont retrouvé des couleurs avant d'aborder les trois derniers matchs décisifs pour le maintien. Avec un point d'avance sur La Couronne et un point average particulier favorable, Ifs est en ballotage favorable mais n'est toujours pas assuré de renouveler son bail à ce niveau de compétition. La réception de Thouars, lanterne rouge déjà condamnée, sera capitale samedi 24 mars.

Autres préoccupations pour Mondeville

En sa qualité de centre de formation, Mondeville a de toutes autres préoccupations. Son objectif n'est pas de briller en N1, où il est avant-dernier, mais de remporter le championnat de France et la coupe de France cadettes. C'est pourquoi les cadres étaient encore au repos face à Rennes. Malgré les 19 points de Léa Pellerin, 16 ans tout juste, les jeunes mondevillaises ont été corrigées (93-49). Les cadettes sont en revanche leaders de leur propre championnat avec six victoires en six matchs sur la deuxième phase. Les demi-finales ne sont plus loin.