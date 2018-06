Un parfum Normandie pour la paix en 2019

Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018 avait lieu à Caen (Calvados), le forum Normandie pour la paix, organisé par la Région. Un rendez-vous où scolaires, grand public et acteurs de la paix ont échangé à l'occasion de diverses tables rondes et ateliers.

• Lire aussi. Lassana Bathily, héros des attentats de 2015, invité à Normandie pour la paix



Dans le kit presse transmis aux journalistes venus couvrir l'événement, la collectivité avait prévu un stylo et un petit carnet. Surprise à l'ouverture : il sent !

Il faut, pour trouver l'explication, parcourir ledit carnet jusqu'à sa dernière page. Celui-ci a été parfumé d'une fragrance qui sera mise en flacon pour l'édition 2019 du forum Normandie pour la paix.

• Lire aussi. Le premier forum mondial Normandie pour la paix s'ouvre à Caen



"Normandie pour la paix, ce sont des effluves doux et vanillés, qui rassurent et apaisent. Normandie pour la paix, c'est un accord fleuri limpide, une émanation fraîche d'olive et une touche d'immortelle pour atteindre la paix intérieure. Normandie pour la paix, ce sont enfin des notes boisées, musquées et chaudes de Cashmeran", est-il indiqué.

• Lire aussi. Une Rouennaise met la Normandie en flacons



La maison de parfum Berry, à Rouen (Seine-Maritime) a travaillé sur ce projet. "Une fragrence d'une évidente douceur et d'un équilibre absolu".

A LIRE AUSSI.

En Normandie, une commerçante organise un concours international de parfumerie

Débarquement : le logo du 75e anniversaire du D-Day dévoilé

La Normandie lance la répétition générale de son "Davos pour la Paix"

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?