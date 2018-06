Lassana Bathily, héros des attentats de 2015, invité à Caen

Vous vous souvenez sûrement de ce nom, celui de ce jeune malien de 27 ans qui avait caché des otages lors de l'attentat Hyper Cacher en 2015 à Paris. Lassana Bathily, considéré comme le héros de la prise d'otages du vendredi 9 janvier 2015, était présent jeudi 7 juin 2018 à Caen (Calvados), à l'occasion du forum Normandie pour la Paix. "Quand j'ai reçu l'invitation pour ce forum, j'ai trouvé ça très intéressant" explique-t-il. "J'ai un message à lancer pour la paix en France et dans le monde avec tout ce qu'il s'est passé ces dernières années."

Naturalisé depuis, il est revenu sur la suite des événements et la manière dont il a vécu la période post-attentat. "J'ai vécu ça comme tous les rescapés, j'ai suivi un psychologue pendant des mois. Ma famille et mes amis m'ont beaucoup aidé." Très médiatisé, il a aussi souhaité se ressourcer dans son pays d'origine. "Je suis retourné au Mali pour voir ma famille et ils étaient très fiers de moi."

"On est plus forts qu'eux"

Rescapé des attentats du 9 janvier 2015, Lassana Bathily évite une seconde attaque le lundi 13 novembre de la même année, où il reste bloqué dans un café à 300 mètres du Bataclan. Pour autant, ces moments éprouvants ne l'achèvent pas mais le poussent à transmettre un vrai message de paix. "Les gens se méfient quand ils voient une femme voilée ou un homme musulman mais il ne faut pas généraliser. Les terroristes cherchent à nous diviser mais c'est à nous de montrer qu'on est plus forts qu'eux."

Malgré les événements tragiques dont il a été témoin, Lassana Bathily veut continuer à vivre normalement : "On sort, on fait nos activités et on profite de la vie." Un beau message de paix et de liberté qui redonne espoir à tous les rescapés des attentats en France et dans le monde.