Inondations : les habitants de Breteuil "très choqués" et "effrayés"

L'Eure est en partie sous l'eau mardi 5 juin 2018. D'importants orages et de fortes pluies se sont abattus sur le département dans la nuit, à partir de 22 h 30. D'après la préfecture, "à 16 heures, 537 interventions avaient été réalisées et 55 personnes avaient été prises en charge par les secours et relogées".

Selon l'AFP, un homme de 37 ans a perdu la vie dans un accident. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture, qui s'est retournée dans une cuvette d'eau sur la route D840, au niveau de Piseux.

La commune de Breteuil dans le sud du département a été particulièrement touchée.

Rues coupées et maisons inondées à #Breteuil dans #Eure

Antoinette Cailleux a eu sa cave inondée et 10 centimètres d'eau au rez-de-chaussée, "j'ai tout perdu, la chaudière, frigo, mes livres de collection, on n'a plus de chaussures, on n'a plus rien, rien". Pour rentrer et sortir de chez elle, elle doit monter et descendre une échelle. "Ça ne m'était jamais arrivé et je suis là depuis 1963 !"

Au total, une trentaine de maisons ont été évacuées. "C'était effrayant", témoigne Gaëtan Viot. Il a dû quitter sa maison au milieu de la nuit, en pyjama.

Les occupants de maisons évacuées ont été rassemblés dans la salle des fêtes de Breteuil. "On a eu plus de 100 millimètres d'eau en 2 h 30", raconte le maire de la nouvelle commune de Breteuil, Gérard Cheron. Plus de 50 pompiers ont été mobilisés sur la commune.

Pour certains habitants, impossible de retourner chez eux ce mardi soir. Ils seront loger à l'hôtel par la mairie.

Plus d'un mètre d'eau dans les maisons

A quelques kilomètres de Breteuil, ce sont les maisons de La Guéroulde qui ont été le plus inondées, jusqu'à 1 m 50 d'eau à certains endroits.

Même constat à La Guéroulde à quelques kilomètres de Breteuil dans #Eure Ici, le pont menace de s'écrouler d'après les habitants.

Un cauchemar pour certains habitants :

"Quand on voit l'eau qui monte aussi vite, on ne réfléchit pas trop, on essaye juste de sauver le maximum de choses", témoigne Alexandre Poussin. Ses parents l'ont réveillé en pleine nuit : "On a monté tout ce qu'on a pu à l'étage, micro-ondes, photos, etc. et tout le reste, c'est mort." Les trois voitures de la famille sont perdues.

Mardi soir, l'Eure était passé du Orange au Jaune pour ce qui est des inondations et des orages. Selon la préfecture, "de nouvelles averses sont attendues en seconde partie de nuit provoquant des cumuls de pluie pouvant atteindre 5 à 10 mm voire plus localement."

Elle donne plusieurs conseils :

• Si vous habitez en zone habituellement inondable, tenez-vous informés, suivez les consignes de sécurité, souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées.

• Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux. Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols.

• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau.

• Renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure et soyez vigilants.



