Rouen. Grèves SNCF : un dimanche encore "perturbé" sur les rails en Normandie

Les jours se suivent et se ressemblent, pour les usagers de la SNCF en Normandie comme partout en France. Au cœur d'une nouvelle phase de la grève perlée lancée par les syndicats, la circulation s'annonce "perturbée" selon les prévisions de la SNCF pour la journée du dimanche 3 juin 2018.

⚠En raison d'une grève nationale SNCF à partir d'aujourd'hui 19h, la circulation des trains sera perturbée sur la région Normandie. Retrouvez les programmes de circulation du 02 juin sur le site TER et l'application SNCF. https://t.co/TCqF6IVwj4 pic.twitter.com/CF4ez2T3rY — TER Normandie (@TERNormandie) 1 juin 2018

Aucun TGV en circulation

Dans le détail, quatre TER sur cinq sont annoncés en circulation. Le trafic risque en revanche d'être plus compliqué du côté des Intercités avec seulement trois trains sur sept qui devraient être assurés : il faudra compter deux trains sur cinq pour la ligne Paris-Rouen-Le Havre et un train sur deux pour les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Granville. Du côté de TGV, pas de doute à avoir puisque aucune liaison ne sera assurée entre Le Havre et Marseille.