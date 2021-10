Fresnay : un an de prison pour le chauffard

Le 11 janvier, à Fresnay-le-Puceux, avant d’aller rechercher sa femme qui est en panne avec sa voiturette, il fait un détour chez son voisin, où il boit trois whiskies selon les dires de son hôte. En sortant de la ferme, sur la route de Gouvix, à la sortie d’un virage dangereux, il fonce littéralement sur un automobiliste. Il sort alors de sa voiture et commence à courir en titubant, sans mettre de triangle de signalisation. Interpellé, M.Best mis en détention provisoire dès le 14 janvier, dans l’attente d’une comparution immédiate lundi 16 janvier.

“Du Whisky ? Je n’en bois jamais. Un délit de fuite ? Je partais chercher le tracteur de mon voisin, pour dégager le virage qui est dangereux. Le Triangle ? Il n’y en avait pas dans le Kangoo !”, se justifie-t-il à l’audience. Restent encore les délits de conduite sans assurance, ni permis de conduire en récidive. Sur les quatorze mentions de M.B, six le sont déjà pour des délits routiers. Le procureur requiert dix-huit mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Le prévenu a finalement été condamné à un an de prison et à une amende de 150 €.