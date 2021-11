Le procureur réclame un an de prison contre le patron chauffard d'une entreprise de Rouen

(AFP) - Ce gérant, âgé de 40 ans, d'une société de fruits et légumes, située près de Rouen, a comparu devant le tribunal correctionnel notamment pour "mise en danger d'autrui" dans les neuf cas où il roulait à plus de 180 km/h sur des portions de routes limitées à 70 km/h, notamment sous le tunnel de l'A86.



Au total, la BMW X6, immatriculée au Luxembourg au nom de la société du chef d'entreprise, a été flashée à 94 reprises courant 2011 et 2012 sur des trajets entre Rouen et le sud de la région parisienne.



Le 1er janvier 2012, jour où le prévenu ramenait son fils d'une dizaine d'années chez son ex-femme, dans l'Essonne, la grosse cylindrée roulait à 235 km/h sous le "Duplex", au lieu des 70 km/h autorisés.



L'automobiliste, poursuivi en état de récidive, conteste être l'auteur de ces infractions, la BMW X6 flashée pouvant être, selon lui, utilisé par ses collaborateurs ou ses proches.



"Je ne suis pas systématiquement le conducteur de la voiture", a répété devant le tribunal le quadragénaire à la silhouette élancée et au cheveu poivre et sel, pressé de questions par la présidente Françoise Dufour.



"Les excès de vitesse ont toujours lieu le jour où il doit aller chercher son fils", a relevé la présidente.



Amenée à témoigner, la compagne actuelle du prévenu, âgée de 29 ans, a reconnu conduire "de temps en temps" les différents véhicules de celui-ci, sans pouvoir préciser si elle était la conductrice au moment où la BMW a été flashé.



"Je l'accompagne très souvent quand il amène son fils à Paris", a déclaré la jeune femme blonde, employée comme caissière au sein de la société du prévenu.



"On peut parler de folie, d'inconscience", a lancé le procureur, soulignant que le fait d'immatriculer le véhicule au Luxembourg n'est "pas anodin" car cela constitue une "sorte de garantie d'impunité".



Les enquêteurs étaient remontés jusqu'au chef d'entreprise en recoupant la géolocalisation de son téléphone portable, ainsi que les relevés du badge de télépéage.



L'avocat de l'automobiliste, Me Adrien Weil a plaidé qu'il est "impossible de prouver que la personne est l'auteur de l'infraction, à moins qu'elle ne se dénonce".



"Il était à l'intérieur du véhicule", a dit l'avocat. "Peut-on avoir la certitude qu'il était le conducteur ? Je ne le crois pas".