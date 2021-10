The Voice: les premières images

Lors de la phase du casting, réalisé en public et en live accompagné de six musiciens, les jurés tourneront le dos aux participants. Le but est de choisir un candidat uniquement sur ses performances vocales, en éliminant les critères physiques.

Adapté d'un concept néerlandais, The Voice se présentera comme un mélange entre deux concepts déjà existants, Nouvelle Star et X Factor. Les talents sélectionnés aux auditions seront par la suite coachés par l'un des membres du jury.

Avant de participer aux live hebdomadaires, les candidats subiront une étape intermédiaire, celle des Battles. Chaque coach enverra ses poulains s'affronter lors de duels, qui permettront de sélectionner les meilleurs pour la suite de la compétition.

Le reste de l'aventure adoptera une mécanique de jeu classique. Chaque semaine, un apprenti chanteur sera éliminé par les téléspectateurs, à l'issu de sa performance en prime time.