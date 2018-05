Kids United est mort, vive Kids United : Nouvelle Génération!

Le groupe d'enfants et d'adolescents Kids United a connu un succès immense depuis 2015. Mais ses jeunes membres ont décidé de passer à autre chose. Tous sauf une qui accueille de nouveaux amis et qui deviennent ensemble "Kids United : Nouvelle Génération".

Le groupe "Kids United" a été créé en 2015 sous l'impulsion d'UNICEF France. Ils étaient 6 au départ, âgés de 8 à 15 ans. Ensemble, ils ont enregistré 3 albums, des reprises de chansons porteuses d'espoir.

Après plusieurs tournées triomphales dans toute la France et des millions d'albums vendus, certains jeunes ont senti le besoin de souffler et ont décidé de quitter le groupe, qui s'est donc séparé. Mais il restait une irréductible : Gloria, 11 ans en 2018. Celle qui a participé à la première édition de The Voice Kids à 6 ans continue l'aventure et se fait rejoindre par 4 nouveaux. Ils s'appellent Valen­tina, Nathan et Dylan.

Qui dit nouveaux membres dit nouveau nom de groupe, pas très original : ce sera dorénavant "Kids United : Nouvelle Génération"!

À peine arrivés, déjà au boulot : leur premier album sortira le 17 août 2018 sous le nom de "Au bout de nos rêves". Il est en pré-commande ici.

Découvrez leur titre "La tendresse", une reprise de Bourvil, sorti en clip mercredi 30 mai 2018.

Parmi les autres titres qui devraient figurer sur l'album : "Mille colombes" de Mireille Mathieu, "Le lion est mort ce soir", "Au bout de mes rêves" de Jean-Jacques Goldman.

