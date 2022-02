Rouen. Un père inquiet ravage la maison de l'ex de sa fille à Rouen

Un père de famille de 68 ans, inquiet pour sa progéniture, s'est rendu au domicile de son ex-petit copain à Rouen (Seine-Maritime), rue de Bapeaume, dimanche 27 mai 2018 vers 00h30.

Il était accompagné de quatre complices dont son fils de 35 ans et des hommes de 24, 36 et 45 ans. Armés de marteaux, et de manches de pioche, ils avaient, semble-t-il, l'intention d'en découdre.

Lors de leur arrivée sur place, ils brisent une baie vitrée pour s'introduire à l'intérieur du domicile. La fille est présente avec son ex. Celui-ci, âgé de 41 ans, prend la fuite par les toits. La bande en profite pour casser du mobilier.

Les suspects interpellés

C'est finalement la fille du principal suspect, qui semble-t-il ne courait finalement aucun danger, qui prévient la police.

À l'arrivée leur arrivée sur place, des agents de la Brigade anticriminalité repèrent les cinq suspects dans une allée, derrière la maison de la victime. Ils sont interpellés et placés en garde à vue pour dégradations volontaires.