La carte aux trésors en tournage à Caen et dans la région

Lundi 28 mai 2018, la cour du château de Caen (Calvados) a été bouclée dans l'attente des hélicoptères de l'émission La carte aux trésors.

Ce lundi 28 mai 2018, la cour du château est anormalement calme. Depuis le début d'après-midi, la zone est bouclée mais pourrait bientôt bruisser du bruit des hélicoptères de la Carte au trésor. La célèbre émission de France 3 a repris du service et est en tournage dans la région.

Depuis samedi 26 mai 2018, les hélicoptères ont en effet été aperçus dans plusieurs endroits du Calvados. Plus habitué aux scènes médiévales et aux visites de touristes, la cour du château pourrait servir de piste d'atterrissage pour l'un ou les candidats en quête d'indice, et ce jusqu'à ce soir.

Les amis

Les prochains épisodes de #LaCarteAuxTresors sont en préparation 🚁☀️ !

Pour vous inscrire et participer comme candidat(e) et vous envoler avec nous, c'est ici :https://t.co/mzmaqbHYtM@France3tv @Francetele pic.twitter.com/jYSIyZGSIA — Cyril Féraud (@cyrilferaud) 9 mai 2018

Retour aux fondamentaux

Dans cette nouvelle version, l'émission est animée par Cyril Féraud et se recentre sur les fondamentaux. Smartphone et GPS sont bannis pour laisser place à l'aventure et à la découverte du patrimoine. Les candidats devront donc s'aider des habitants pour découvrir les trois indices qui pourront les mener à la fameuse rose des vents grâce à laquelle l'un d'eux pourra remporter 5 000 €.

Les hélicoptères de la carte aux trésors près du stage ce matin aha 😂 👍🏻 #LaCarteAuxTresors @cyrilferaud — Anaïs (@Anais_Dlre) 28 mai 2018

Petite touche moderne toutefois, l'équipement de l'hélicoptère du présentateur qui pourra filmer des images aériennes en haute définition pour en mettre plein les yeux aux téléspectateurs. On attend donc avec impatience de connaître la date de diffusion de l'épisode normand pour découvrir le Calvados vu du ciel.