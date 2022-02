Rouen. Bonne table à Rouen : la Vallée Berbère

La Vallée Berbère vient d'ouvrir au 58 rue Armand-Carrel à Rouen. Ce restaurant est spécialisé dans le couscous et les grillades.

Quand on entre dans le restaurant, on découvre un lieu à la décoration épurée avec des rappels de culture orientale. Les hôtes sont souriants, agréables et à l'écoute.

De nombreux plats sont proposés : couscous, tajines, grillades. J'opte pour la spécialité : le couscous mouton.

Plusieurs assiettes arrivent rapidement : bols de pois chiches, sauce piquante, puis semoule, légumes et enfin viande.

Il suffit de se pencher légèrement sur le plat de légumes pour savoir que le repas sera délicieux puisqu'il en ressort une odeur alléchante. Et l'on ne s'y trompe pas. La semoule, très fine, est parfaite, le mouton est très bien cuit et la sauce se marie très bien à l'ensemble.

Pâtisseries orientales

En dessert, parmi une dizaine de propositions, je choisis une pâtisserie orientale. La serveuse arrive quelques minutes plus tard avec une assiette remplie de pâtisseries parmi lesquelles je sélectionne une succulente corne de gazelle.

Au total, 16,10 euros pour plat et dessert et pas de doute, vous ressortirez ventre plein et sourire aux lèvres !

La Vallée Berbère, au 58 rue Armand-Carrel à Rouen. Ouvert tous les jours, midis et soirs. Tél. 09 54 41 70 98.