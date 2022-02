Saint-Étienne-du-Rouvray. Fusillade à Saint-Étienne-du-Rouvray : quatre suspects mis en examen

Les quatre suspects, des hommes, ont été interpellés jeudi 24 mai 2018 pour être placés en garde à vue. Le lendemain dans la soirée, ils ont été présentés à un juge d'instruction puis mis en examen. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat et détention d'armes de catégorie A et B, précise le parquet de Rouen. "Il s'agit des faits les plus graves en termes de détention d'armes". Trois des suspects ont été placés en détention provisoire. Le quatrième est sous contrôle judiciaire.

Un règlement de compte ?

Les quatre mis en cause sont soupçonnés d'être liés à la fusillade qui a éclaté à la terrasse d'un bar de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la nuit de lundi 21 au mardi 22 mai 2018. Des tirs de plombs de chasse ont blessé deux hommes dont un grièvement. Il s'agit d'un homme de 25 ans qui a dû être opéré d'urgence pour des plombs qui se trouvaient tout près de son aorte.

L'enquête se poursuit et s'orienterait vers une histoire de règlement de compte sur fond de trafic de drogue.

