Auffay. Seine-Maritime : école confinée et voies bloquées par des inondations

Dans l'après-midi du jeudi 24 mai 2018, de violents orages se sont abattus localement sur la Seine-Maritime, notamment dans le Nord du département. Dans certaines communes, de grosses quantités d'eau se sont abattues en peu de temps. C'est par exemple de cas du côté d'Auffay et de Tôtes, entre Rouen et Dieppe.

Des élèves confinés dans leur école

À Auffay justement, une des écoles primaires s'est retrouvée piégée par les eaux. En fin d'après-midi, une trentaine d'élèves, les enseignants et quelques parents d'élèves y étaient confinés et en sécurité, selon les pompiers. Les secours précisent justement que les enfants n'encourent aucun risque et que les parents ne doivent pas se mettre en danger pour venir les chercher à l'école.

Auffay inondé suite aux orages pic.twitter.com/ihJgqTHdFv — Mickael Marle (@MickaelMarle) 24 mai 2018

En effet, à cause de ces pluies, certains axes sont inondés. Sur les routes, où la préfecture appelle à la prudence et à éviter les secteurs concernés. Mais aussi sur les rails, où la ligne SNCF entre Dieppe et Rouen se retrouve à l'arrêt. Des moyens de transport de substitution devraient être mis en place, mais les bus pourraient également rencontrer des difficultés.