Caen. Bonne table à Caen : déjeuner italien à La Trattoria

C'est au 13 de la rue la Vaugueux à Caen (Calvados) que nous nous rendons, en quête d'un déjeuner à base de soleil et de pâtes fraîches. Impossible de manquer le restaurant, qui détonne dans le décor avec son rose pétard.

Plats maison et qualité rare des produits

Tranquillement assis en terrasse, nous avons attendu une trentaine de minutes en attendant nos plats mais cette attente un peu longue fut vite oubliée devant la qualité rare de ses produits et arrangements. Nous avons commandé des pennes rigate all'arrabiata et une terrine de campagne maison. Ces deux plats de la formule du midi (comptez 15euros) étaient impeccables. La sauce all'arrabiata était relevée comme il faut. Les pâtes al dente à l'italienne, clairement au-dessus de celles de ses concurrents immédiats.

Les aficionados de la cuisine italienne choisiront probablement la formule "à l'italienne" (entrée-plat-dessert pour 25 euros) : on y déguste les pâtes en entrée, en petites proportions, comme chez nos voisins transalpins.

Enfin, petit plus non négligeable, il est possible d'acheter les produits trouvés dans l'assiette à quelque pas de là, dans l'épicerie que le couple de restaurateurs a ouvert au 82 de la rue du Vaugueux. Si vous avez peur de ne pas réussir à cuisiner vos plats avec le même brio, demandez conseil à Roberta Di Martino, l'Italienne responsable des cuisines de l'épicerie a ramené ses recettes familiales dans ses valises.