Hérouville-Saint-Clair. Basket : le tournoi Quartier Ouest reprend du service les 16 et 17 juin

Une édition en pause pas plus. Passionné de balle orange depuis les exploits de Michaël Jordan et ses collègues de la Dream Team à Barcelone en 1992, Jimmy Jay, relance le samedi 16 et le dimanche 17 juin 2018, le tournoi Quartier ouest à Hérouville Saint-Clair (Calvados). "Après une pause l'an passé suite à la dixième édition en 2016, nous revoilà", lance le grand artisan de ce plateau qui réunit seize équipes masculines et huit formations féminines. Les inscriptions seront closes fin mai 2018.

Des équipes venues de l'étranger

Pour ce tournoi phare de l'ouest de la France, les ingrédients qui ont fait son succès par le passé, sont de nouveau utilisés. En plus des joueurs de haut-niveau attendus, dont des éléments de Pro A ou de Pro B, les concours de dunks ou de trois points alimenteront le spectacle. Le speaker du Caen Basket Calvados, Pierre Salzmann sera de la partie, assisté de son homologue à Nanterre, Jamil Rouissi. Et particularité cette année, le tournoi s'internationalise. Une équipe de Tokyo et une autre venue des Etats-Unis sont en passent de s'engager.