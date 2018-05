Un insectodrome pour favoriser la pollinisation dans les jardins

Au jardin démonstratif du château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), un insectodrome a été créé mercredi 9 mai 2018. L'espace doit attirer les insectes, notamment les abeilles, pour favoriser la pollinisation.

Le jardin démonstratif du château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) est un lieu expérimental géré par différents organismes comme la communauté de communes Caux Estuaire ou encore la maison familiale et rurale de la Cerlangue. Il s'agit de jardiner de la façon la plus naturelle possible.

Attirer les pollinisateurs

Mercredi 9 mai 2018, la maison familiale et rurale de la Cerlangue a organisé un chantier participatif pour créer un insectodrome dans ce jardin démonstratif. Un insectodrome est un espace qui rassemble à la fois un hôtel à insectes mais également une parcelle de plantes. Sa vocation est d'accueillir et de faciliter l'observation des pollinisateurs.

Écoutez Thomas Grain, formation à la maison familiale et rurale de la Cerlangue :

Apprendre à jardiner " propre "

Il est possible d'installer un insectodrome dans son jardin. La maison familiale et rurale de la Cerlangue propose des ateliers grand public très régulièrement sur le jardinage " propre ". L'organisme dispense des cours de formation agricole et d'environnement.

A LIRE AUSSI.

Happy apiculteur urbain, des toits de Paris aux catacombes

Des pesticides néfastes aux abeilles présents dans 75% du miel mondial