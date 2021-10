Athlétisme : Sanchez à Mondeville

Il tentera de battre son chrono réalisé il y a deux ans, dans la salle d'Ornano de Mondeville (50’’31). Ce temps est l’une des meilleures performances mondiales en salle. Néanmoins, le dominicain,

champion du monde en 2001 et en 2003, ainsi que champion olympique à Athènes en 2004, aura fort à faire cette année puisqu'ils sera accompagné sur la ligne de départ par le champion de France 2011 du 400m haies, Adrien Clémenceau. Le Français, issu de l’Entente Athlétisme Mondeville-Hérouville (et qui s’entraîne actuellement à Lyon) ne revient pas dans sa ville d’origine afin de faire de la figuration.

Le Mondevillais, vainqueur de sa course ici l’an dernier, est l’homme en forme du moment dans la discipline. Il a en outre franchi un cap dans sa carrière en passant sous la barre des 50’’ en juillet dernier (49’’72). Adrien Clémenceau est certes le challenger, mais a ici un bon coup à jouer devant son public.

Il ne faudra pas non plus oublier Richard Yates qui a déjà réalisé une perf à 50’’01 l’an passé en outdoor et à 50’’21 en salle. Son record personnel (réalisé en 2008) se situe à 49’’06 !