Lassy. Violence conjugale et délits routiers : six mois de prison avec sursis à Caen

Mercredi 9 mai 2018, un homme âgé de 47 ans a été jugé en son absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés à Lassy et à Courseulles sur mer (Calvados) et remontent à mai 2017 (conduite alcoolisée sans permis et sans carte grise) et février 2018 (violence conjugale).

"Ce n'est pas l'alcool mais le pneu"

À 23 h, mercredi 31 mai 2017, l'homme perd le contrôle de son véhicule. À l'arrivée de la gendarmerie, l'éthylomètre accuse 1,12 milligramme d'alcool par litre d'air expiré soit 2,24 g d'alcool par litre de sang. Il roule également malgré une suspension de permis de conduire et sans avoir déclaré à la préfecture le changement de carte grise après l'acquisition de sa voiture. Il explique que l'accident est dû à un pneu qui a crevé et insiste "ce n'est pas à cause de l'alcool, c'est à cause du pneu."

"Il me frappe mais je l'aime"

À 23 h, mercredi 9 mai 2018, sa compagne appelle la police pour violences conjugale. L'homme l'a poussé sur le lit, elle est tombée et il lui a tiré les cheveux. Il a 2,48 g d'alcool par litre de sang, elle en a 1,74. Elle explique qu'ils ont bu une bouteille de whisky à deux et qu'il s'est énervé. "Ce n'est pas la première fois qu'il me frappe mais je l'aime."

Parents déficients, leurs quatre enfants leur ont été retirés. Le procureur constate qu'il n'y a de la part du prévenu aucune remise en question. Il écope de six mois de prison avec sursis, d'une suspension de dix mois de permis et de 250 euros d'amende.

A LIRE AUSSI.

Calvados : alcoolisé et sans permis, il refuse l'éthylomètre

Violences conjugales : à 11 ans, le fils de la victime témoigne

Calvados. Six mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Calvados : il ne supportait plus l'amant de sa femme

Bayeux : tout juste sorti de prison, il conduit alcoolisé et sous cannabis