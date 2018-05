Rugby : le Rouen Normandie Rugby à 80 minutes de la finale !

Vendredi 11 mai 2018, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) se déplace à Albi pour le match retour de la demi-finale de play-offs à partir de 19h30. Avec, dans le viseur, une qualification historique en finale d'accession à la Pro D2.

Ils sont maîtres de leur destin, et c'est un avantage de taille. Vainqueurs du match aller 19 à 16, les joueurs du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) effectuent vendredi 11 mai 2018 le long déplacement jusque dans le Tarn pour rencontrer l'équipe d'Albi, pour le match retour de la demi-finale des play-offs d'accession à la Pro D2.

Après un match aller réussi devant plus de 6 000 personnes au stade Robert-Diochon, transformé en stade de Rugby pour l'occasion, les joueurs de Richard Hill avaient eu du mal à développer leu jeu face à une équipe d'Albi qui fermait la rencontre.

"S'imposer avec une plus grande différence"

Avec seulement trois points d'avance, les Lions ne pourront pas se permettre de gérer le match. Pour se motiver, ils pourront s'appuyer sur leur déplacement à Albi lors de la saison régulière, où ils s'étaient imposés sur le score de 27-10.

"Marquer cette pénalité en fin de match, qui nous donne la victoire, c'est très bon pour notre confiance et pour le match retour. On est dans une très bonne situation, on joue très bien à l'extérieur, on sait que l'on peut marquer des essais. On va jouer beaucoup plus, gagner plus de ballons, on sera capables de sortir plus de ballons et trouver les intervalles. J'ai envie de retourner à Diochon, mes joueurs sont très motivés, ils sont frustrés et énervés du match aller car on aurait dû s'imposer avec une plus grande différence et cette frustration va nous aider", prévoit l'entraîneur anglais de Rouen.