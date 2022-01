Le-Havre. Le Havre : mouvement de grogne des animateurs dans les écoles

Les animateurs référents dans les écoles du Havre (Seine-Maritime) sont en colère. Après deux semaines de grève et de manifestations, ils ont été reçus en mairie mercredi 25 avril 2018. Ces animateurs sont des agents qui s'occupent du périscolaire. Ils réclament d'être titularisés et de ne plus enchaîner les CDD d'années en années. Ils sont 58 animateurs (dont 33 titularisés en 2017).

Les animateurs toujours en colère

Les animateurs pensaient avoir été entendus par l'administration de la mairie du Havre lors de la réunion du mercredi 25 avril, mais les courriers reçus mercredi 2 mai 2018 proposent à nouveau un CDD d'un an. Les craintes de la mairie proviennent du changement dans les rythmes scolaires à la prochaine rentrée et du retour de la semaine à 4 jours. Ce que conteste Julie Quoniam, trésorière de Force ouvrière Territoriaux du Havre.

Écoutez-la :

Force ouvrière souhaite une titularisation pour septembre 2018

Avant un nouveau mouvement de grève, FO souhaiterait attendre le samedi 9 juin 2018, date de clôture des inscriptions pour les activités périscolaires. Pour autant, le syndicat " attend une titularisation dès que le nombre d'inscriptions au périscolaire et sur les mercredis sera suffisant, dès septembre 2018 ". La colère des animateurs référents dans les écoles n'est en tout cas pas retombée.

La municipalité veut se donner du temps

Du côté de la municipalité, Florence Thibaudeau-Rainot, l'adjointe en charge de l'éducation et de la petite enfance, veut se donner du temps. La maire attend de connaître le nombre d'enfants inscrits pour la rentrée. Il y a également une interrogation sur la fréquentation des centres de loisirs le mercredi. Pour connaître la fréquentation exacte la ville veut attendre jusqu'à décembre 2018. "Il n'y a pas de fin de non-recevoir" assure Florence Thibaudeau-Rainot. Les discussions reprendront en décembre avec une titularisation correspondant aux nouveaux besoins.