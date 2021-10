Le-Havre. Éducation : Le Havre repasse à la semaine de quatre jours

La ville du Havre (Seine-Maritime) a lancé une consultation suite à la publication du décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

90% des parents préfèrent la semaine de quatre jours

Ce sont les parents d'élèves et les conseils d'école qui ont été interrogés via un questionnaire. Le résultat est sans appel : près de 90% des réponses des parents et 99% des avis des conseils d'école ont été favorables à un retour à la semaine de quatre jours. C'est souvent la fatigue des enfants qui est mise en avant. Écoutez Florence Thibaudeau-Rainot :

16 000 élèves sur Le Havre

Suite à la concertation le conseil municipal du Havre s'est prononcé lundi 12 février 2018 en faveur d'un retour à la semaine de quatre jours. L'inspecteur d'académie doit maintenant valider la décision qui devrait entrer en vigueur pour la rentrée de septembre 2018. 16 000 enfants fréquentent les écoles maternelles et élémentaires du Havre. Ils travailleront donc les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Des activités périscolaires seront toujours proposées : les mercredis dans les quinze centres de loisirs de la ville.

