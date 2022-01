Rouen. L'asthme touche de plus en plus de Normands

Il y a de plus en plus de personnes souffrant d'asthme en France, environ quatre millions selon l'association Asthme et Allergies. La Normandie n'y échappe pas, en cause "la pollution qui est une des explications", affirme Georges Nouvet, pneumologue et président du comité normand contre les maladies respiratoires. Pour lui, "la situation est très préoccupante, c'est une pathologie énorme".

Si ces chiffres sont aussi en augmentation, "c'est que le diagnostic s'est amélioré", ajoute Georges Nouvet. "Il y a beaucoup de gens qui, avant, toussaient toute leur vie sans que l'on sache que c'était une maladie asthmatique."

Se tester au plus tôt

À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, une séance d'information a été organisée, jeudi 3 mai 2018, à Rouen (Seine-Maritime), dans le centre de vie sociale Grammont. Les visiteurs ont pu venir se renseigner sur la maladie et tester leur souffle pour déterminer s'ils sont concernés par l'asthme ou non.

"Il faut se laisser préoccuper quand on a des toux prolongées au-delà de trois semaines, sans maladie infectieuse ; quand on fait des crises avec des sifflements ou encore un essoufflement anormal à l'effort", détaille Georges Nouvet, autant de symptômes qui doivent inquiéter.

Il faut surtout s'en préoccuper au plus tôt car "il y a un traitement spécifique qui peut soulager le patient et qui doit être contrôlé de façon régulière pour éviter qu'un accident aigu se développe", complète Catherine Tardy, du comité normand contre les maladies respiratoires.

