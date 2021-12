Evenement. Back to Vintage : à Cherbourg, replongez 60 ans en arrière !

Ça sent bon le rockabilly, la gomina, et les robes à pois… Le premier salon Back to Vintage se prépare à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Une plongée dans le passé, des années trente aux sixties, organisée par le blogueur caennais Benjamin Hébert et des élèves de l'école de commerce Ipac Bachelor Factory de Caen (Calvados).

Au programme : des expositions de voitures de collection, des concerts, un vintage market avec des ventes de vinyle, vêtements ou décorations… Le tout dans un écrin art déco, qu'est La Cité de la Mer ! Le public est invité à venir en tenue d'époque. Miss et Mister Back to Vintage seront élus le dimanche.

Ils recherchent des exposants

"C'est aussi l'occasion de découvrir l'upcycling, le fait de réutiliser de l'ancien pour en faire un objet d'aujourd'hui" explique Benjamin Hébert. Mais, au fait, le vintage, pourquoi ça marche ?

Benjamin Hébert - Back to Vintage

Les organisateurs recherchent encore des exposants, notamment un tatoueur, ainsi qu'un groupe de jazz ou de soul… Avis aux amateurs !

Pratique. Back to vintage, les 2 et 3 juin à la Cité de la Mer. Entrée 5 €, gratuit - de 12 ans

