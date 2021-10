A Caen : François Hollande critique Sarkozy, Morano et parle de la LNPN et de formation

A lire également > Hollande livre son programme au Zénith de Caen

Après avoir visité les ateliers du Centre de formation et d'apprentissage caennais, il a échangé pendant une bonne demi-heure, répondant aux questions que les étudiants avaient préparées. Il a ensuite tenu une conférence de presse pour développer les thèmes de la formation professionnelle et de l'éducation, sans jamais faire d'annonce concrète. Le candidat socialiste a abordé le sujet du contrat de génération (une incitation lancée aux entreprises d'embaucher des jeunes arrivant sur le marché du travail), sans toutefois donner beaucoup de détails.



Il en a profité pour glisser quelques mots sur le nucléaire dans la région, ainsi que sur la future ligne à grande vitesse entre Caen et Paris (Ligne nouvelle Paris-Normandie). Il s'en est également pris au bilan de Nicolas Sarkozy en matière d'éducation, défendant le principe de l'école unique et assurant qu' "enseigner sans enseignant, c'est comme gouverner sans président".

Audio 1 > François Hollande donne son avis sur le bilan de Nicolas Sarkozy en matière d'éducation.

Audio 2 > François Hollande répond à la question de savoir s'il ira dans le Nord Cotentin durant la campagne présidentielle pour parler du nucléaire.

Audio 3 > François Hollande n'a pas souhaité donner son avis sur le travail de Nadine Morano, la ministre de l'apprentissage.