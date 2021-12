Le-Havre. Football (Ligue 2, 36e journée) : Le Havre se paie l'AC Ajaccio et rêve de play-offs

Le match

Victime d'une commotion cérébrale à l'échauffement, Bain dut renoncer à ce rendez-vous charnière, sorte de quitte ou double pour le HAC dans la course aux play-offs. Face à des Ajacciens en lice pour la montée directe en L1, les Ciel et Marine attaquaient la rencontre pied au plancher. Dans les cinq premières minutes, deux frappes de Youga et Fontaine chauffaient les gants de Leca. En revanche, le gardien insulaire se faisait surprendre sur une frappe en angle fermé de Fontaine, auteur de son 6e but de la saison (1-0, 24e). Le Réunionnais aurait même pu en inscrire un 7e sans un arrêt réflexe spectaculaire de Leca (34e). Et les Corses dans tout ça ? Ils ne montraient rien, en dehors d'une reprise de Nouri trop enlevée (38e).

Les deux équipes finissent à dix

Avec l'entrée de Cavalli, les Ajacciens mettaient un peu plus le pied sur le ballon au retour des vestiaires, mais sans réussir à porter le danger devant le but de Thuram. Les occasions restaient havraises. Et quelles occasions ! Par deux fois, Mateta obligeait Leca à sortir le grand jeu (56e et 66e), avant que Ferhat, seul face au but, ne trouve le moyen d'expédier son tir hors du cadre (69e). Mais le match prenait une autre tournure après l'expulsion de Gory, coupable d'une faute sur Maazou en position de dernier défenseur (71e). Les Corses en profitaient pour hausser le ton. Thuram devait s'employer pour détourner une tête de M. Camara (74e), puis une frappe de Maazou (79e). La fin de match était électrique. Moussiti-Oko frappait de peu à côté (82e), Fontaine trouvait le poteau (86e), tandis que Lejeune se faisait exclure pour une grossière faute sur Ferhat (85e). Youga pliait finalement l'affaire à la conclusion d'un contre amorcé par Fontaine (2-0, 90e). Grâce à ce 16e succès de la saison, le HAC revient à deux points de Lorient, 5e, avec un match de retard qu'il disputera lundi 30 avril 2018 face à Reims, le champion incontesté de L2. Une affiche de rêve pour un défi qui l'est tout autant.

Les buts

24e : Servi par Ferhat, Fontaine, excentré sur le côté droit de la surface ajaccienne, glisse le ballon dans un trou de souris et trompe la vigilance de Leca, pas exempt de tout reproche.

HAC - AC Ajaccio : 1-0

90e : Au terme d'un contre emmené par Fontaine, Youga, seul face à Leca, double la mise.

HAC - AC Ajaccio : 2-0

La fiche

Arbitre : M. Brisard. Spectateurs : 6 921

Buts HAC : Fontaine (24e), Youga (90e)

Avertissements Ajaccio : Lejeune (61e et 85e)

Expulsions HAC : Gory (71e) ; Ajaccio : Lejeune (85e)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Camara, Coulibaly – Lekhal – Ferhat, Fontaine, Youga, Bonnet (c) (Gory, 62e) – Mateta. Entraîneur : Oswald Tanchot

AC AJACCIO : Leca – Hergault, Sainati, Avinel, Lejeune – Boe Kane, Coutadeur (Ma. Camara, 59e) – Maazou, Ab. Keita (Cavalli, 46e), Nouri (c) (Vialla, 67e) – Gimbert. Entraîneur : Olivier Pantaloni

