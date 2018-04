Handball (JS Cherbourg) : Youenn Cardinal sera Mauve la saison prochaine

La JS Cherbourg pourra compter en 2018-2019 sur l'actuel meilleur buteur du championnat de Proligue, Youenn Cardinal. Le Finistérien, sollicité par d'autres clubs, a choisi de rester dans le Cotentin.

C'est une bonne nouvelle pour la JS Cherbourg. Le club de handball, toujours à la recherche de son maintien officiel en Proligue, pourra compter sur Youenn Cardinal pour la saison 2017-2018.

Le Breton, sollicité par d'autres clubs, a confirmé mercredi 25 avril 2018 qu'il n'irait pas voir ailleurs. "Je me sens bien dans ce club et je me sens bien dans la ville ! Cherbourg m'a sorti d'une galère personnelle en m'engageant pour la saison 2017-2018 et j'ai décidé de faire, de nouveau, confiance à la JS Cherbourg pour la saison 2018-2019".

Meilleur buteur

Arrivé cette saison, l'ailier gauche s'est rapidement imposé, jusqu'à devenir incontournable sur la feuille de match... et au tableau d'affichage. Sacré meilleur joueur de Proligue par les internautes en février et mars, il est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat.

La JS Cherbourg, actuellement 7e, jouera vendredi 27 avril contre Billère, pour le compte de la 24e journée de Proligue.

A LIRE AUSSI.

Handball : à la JS Cherbourg, Morgan Youf-Pinsault met un terme à sa carrière

Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

Handball, Proligue : une pluie de derbys en Normandie (calendrier 2017-2018)

Handball (Proligue) : Denis Serdarevic en puissance [interview]

Handball (Proligue) : Cherbourg dans le dur, Caen étrille Vernon