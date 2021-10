Les nouvelles mesures sur les routes

La mesure la plus médiatisée est sans conteste la disparition annoncée des avertisseurs de radars, remplacés par un détecteur de zones de danger. Tout automobiliste utilisant une technologie lui permettant de localiser précisément les radars risque un retrait de six points sur son permis, ainsi qu'une amende de 1.500€.

L'utilisation d'un téléphone portable au volant est maintenant sanctionnée de trois points de retrait et de 135€ d'amende (contre deux points et 35€ actuellement). Les conducteurs pris en flagrant délit de visionnage d'un film sont passibles de 1.500€ d'amende et d'un retrait de trois points.

Le franchissement de la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute, qui n'était jusqu'à présent pas sanctionné, est maintenant passible d'une amende de 135€.

Les éthylotests antidémarrage vont devenir obligatoires dans les cars scolaires. De leur côté, les juges pourront accéder au fichier national des permis de conduire et la police municipale pourra désormais opérer des contrôles, pour détecter la consommation de stupéfiants au volant.

Enfin, les motards au guidon d'une cylindrée supérieure à 125cm3 auront l'obligation de se doter d'un vêtement rétro-réfléchissant. La mesure ne devrait toutefois pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2013. Tout contrevenant s'exposera à une amende de 68€ et deux points lui seront retirés de son permis. En cas de plaque non conforme, l'amende passera de 68€ à 135€.