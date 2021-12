Le-Havre. Social : mobilisation commune entre le rail et l'énergie au Havre

Le syndicat CGT appelait au rassemblement mardi 24 avril 2018 devant le centre commercial Espace Coty au Havre (Seine-Mairitime). Un rassemblement entre les cheminots (SNCF) et l'énergie (Enedis et Engie). Il y avait une cinquantaine de personnes. L'objectif était de distribuer des tracts pour sensibiliser le public à la défense du service public.

Les cheminots conscients du risque d'enlisement

À la SNCF, les syndicats testent la grève perlée depuis le 3 avril et jusqu'au 28 juin 2018. Un mouvement long qui pour l'heure n'a pas porté ses fruits auprès du gouvernement. Jean-Marie Mutel, le secrétaire de la CGT cheminots du Havre, est conscient du risque d'enlisement tout en restant déterminé. Écoutez-le :

La CGT cheminots du Havre a été reçue samedi 21 avril 2018 par le cabinet du Premier ministre alors qu'Edouard Philippe était en déplacement au Havre. Des propositions locales concrètes lui ont été faites :

Énergie : des réouvertures de compteurs

Mardi 24 avril, les cheminots ont été rejoints par les salariés de l'énergie. Cyril Dhaussy de la CGT énergies Le Havre dénonce une baisse de 13 000 salariés en quelques années et des prix (gaz et électricité) en continuelle augmentation. Des réouvertures de compteurs et des passages en heures creuses vont être effectués toute la semaine. Écoutez-le :

