Hérouville-Saint-Clair. Près de Caen, la course l'Audacieuse revient avec des obstacles loufoques

Les organisateurs de la course l'Audacieuse qui se tient samedi 28 avril 2018 à Hérouville Saint-Clair (Calvados) sont contents. Ils ont atteint leur objectif d'inscriptions. "Nous en voulions 5 000 et c'est ce que nous avons eu donc c'est parfait", explique Vincent Richert, l'organisateur.

"Faire des bêtises de manière sérieuse"

Pour cette 8e année et 9e édition, une grande nouveauté : une course semi-nocturne, en plus des courses de jour et nocturne. La philosophie de cet événement : "faire des bêtises de manières sérieuses, rigole Vincent Richert, il n'y a pas de chrono, pas de classement et toujours des obstacles loufoques et surprenants".

Pratique. Premier départ à 18 heures. Centre Commercial Carrefour Hérouville.