Fécamp. Exercice maritime grandeur nature au large de Fécamp

L'exercice maritime grandeur nature du jeudi 19 avril 2018 au large de Fécamp (Seine-Maritime) portait le nom de code Sarex 2018. C'est un incendie à bord d'un ferry qui a été simulé.

L'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale présent pour débarquer les secours. - Gilles Anthoine

En l'occurrence c'est l'Abeille Liberté qui a joué le rôle du ferry et 80 étudiants infirmiers et aides-soignants de Fécamp qui ont simulé les victimes.

Le bilan était volontairement lourd avec des morts, des urgences relatives et des urgences absolues.

Dans le ferry (Abeille Liberté) les premiers secours s'organisent. - Gilles Anthoine

L'objectif étant évidemment de tester la coordination des secours à la fois en mer mais aussi sur terre (jusqu'aux hôpitaux).

L'opération a mobilisé la Marine Nationale, la SNSM, les pompiers, la Croix Rouge, la Sécurité Civile, la gendarmerie, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, la préfecture de Seine-Maritime ou encore le parquet du Havre. Parmi les dispositifs testés : le logiciel SINUS qui référence sur le lieu même de l'accident les victimes via des codes-barres.

Le logiciel SINUS : des codes-barres aux poignets des victimes. - Gilles Anthoine

Cet exercice permet l'entraînement des équipes, le travail en interface mer-terre, de tester la mobilisation et la sécurisation des installations du port de Fécamp et la coordination des équipes de secours et de soins.

Tous les ans, deux exercices majeurs sont organisés : un exercice de sauvetage à naufragés et un exercice de lutte antipollution ou assistance à un navire en difficulté.

A terre les victimes sont prises en charge par les secours. - Gilles Anthoine

L'ensemble des administrations et des services de secours sont ainsi régulièrement entraînés à faire face à ces types de situations.

• BONUS - le reportage Tendance Ouest :



