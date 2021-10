Fécamp. Traversée de la Manche en voiliers : le défi de l'IMPro Transmanche

De jeunes déficients mentaux se lancent le défi de traverser la Manche en voiliers. À l'initiative du projet : l'Institut médico-professionnel l'IMPRO de Fécamp (Seine-Maritime). Il s'agit de la cinquième édition de l'IMPro Transmanche du 8 au 15 juin 2019. Le périple est organisé tous les deux ans.

Onze voiliers et 26 jeunes

Cette année onze voiliers et 26 jeunes sont au départ. Ils viennent de l'IMPro de Fécamp (quatorze jeunes), de l'ESAT de Fécamp (dix jeunes) ainsi qu'une adulte de l'ESAT de Bolbec et une ancienne de l'IMPro de Fécamp, actuellement dans un ESAT du Sud de la France. Les voiliers font entre 35 et 50 pieds, pouvant accueillir entre deux et trois jeunes chacun.

Le parcours

L'IMPro Transmanche 2019 partira de Fécamp le samedi 8 juin à 15 heures. Les voiliers rejoindront Cowes sur l'île de Wight 18 à 20 heures plus tard. Des visites sont prévues sur l'île. Lundi 10 juin, les jeunes prendront la direction de Lymington, sur la côte anglaise. Retour en France mercredi 12 juin, avec une escale à Cherbourg. Une visite de la Cité de la mer est prévue. Vendredi 14 juin, l'IMPro Transmanche fera une pause au Havre. Le retour est prévu le samedi 15 juin à Fécamp, en début d'après-midi.

