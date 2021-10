Tendance Sports : Ils feront 2012, ils étaient en direct !

Ils étaient tous là ce midi. Le sport Auto avec David Deslandes et François-Xavier Thievant, le handball avec Sébastien Leriche (JS Cherbourg), le football féminin avec Olivier Cahoreau (Condé/noireau), ou encore le rugby avec Sandra Rabier (O.Caen), tous ceux qui feront l'année sportive 2012 en Basse-normandie nous ont offert leurs objectifs... Des moments à écouter et réécouter sans modération.

Partie 1 : David Deslandes et François-Xavier Thiévant en Rallycross et Course de Côte.

Partie 2 : Sébastien Leriche, entraîneur de la JS Cherbourg Handball et le tour d'horizon du Basket dans la région de Cherbourg à Mondeville.

Partie 3 : L'interview de Sandra Rabier pour l'Ovalie caennaise (Rugby) ainsi que celle d'Olivier Cahoreau pour le football féminin, sans oublier le tour d'horizon complet du football masculin en Basse-Normandie.