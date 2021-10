2 milliards de vues pour Lady Gaga sur le Web!

Et lorsque l’on sait que le compte a été ouvert le 11 mai 2009, on se rend compte que cela fait plus de 2 millions de vues par jour !

Ce sont les clips qui récoltent le plus de visionnages. Bad Romance est premier avec plus de 430 millions de vues, suivi d’Alejandro avec près de 160 millions, de Just Dance avec 146 millions, de Telephone avec 128 millions et de Judas avec 121 millions.

Lady Gaga se place donc devant Justin Bieber et Rihanna qui comptabilise avec 1,9 milliard de vues.



Lien de la Chaine Youtube de Lady Gaga : Cliquez-ici! Proditez-en pour découvrir le clip de Marry The Night...13min51...:)