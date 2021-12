Lady Gaga présente son clip You and I

Après Born this way, Judas, the Edge of glory voici You and I le quatrième extrait de l'album Born this way de Lady Gaga. A l'origine ce clip ne devait sortir que jeudi mais il a été mis en ligne par l'artiste elle-même cette nuit, sans doute impatience de montrer sa nouvelle création à ses "little monster".

Dans ce nouveau clip, Lady Gaga se transforme successivement en homme, en sirène et en truc blanc (on se demande encore à la rédaction ce que représente ce costume blanc visible sur la photo de cet article). D'un point de vue musical, c'est une balade que nous propose la Gaga pour ce nouvel extrait. Elle a laissé tombé les sonorités dance et préfère une pop douce.

Depuis quelques semaines, Lady Gaga a sûrement entendu les critiques sur son exubérance et essaye, oui essaye, de paraître un peu plus discrète. Cela se ressent dans l'esthétique de ce clip qui est beaucoup plus sobre comme l'a été aussi celui de The Edge of Glory.

Découvrez You and I, le nouveau clip de Lady Gaga: