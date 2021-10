A voir : les sorties cinéma du mercredi 28 décembre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Echange standard



Comédie américaine avec Ryan Reynolds



Mitch et Dave sont 2 amis d'enfance. L'un est devenu un brillant avocat, marié et père de 2 enfants. L'autre est un célibataire endurci qui tourne de temps en temps dans des films minables et qui fuit toute responsabilité. Chacun envie la vie de l'autre. Et un jour, après une soirée trop arrosée, ils se réveillent dans la peau de l'autre! Et finalement la vie de l'autre n'est pas aussi sympa qu'il n'y paraissait...



*Killing Fields



Thriller policier américain avec Sam Worthington

À Texas City, la police fait face à une série de meurtres, mais les rivalités internes qui minent le service et l’endroit épouvantable où ont été retrouvés les corps – le terrain vague de Killing Fields – compliquent l’enquête. Dans le comté voisin, les inspecteurs Mike Souder et Brian Heigh travaillent sur la disparition d’une jeune fille. Pas de cadavre, aucune piste. Lorsque Anne, une gamine des rues que Brian a prise sous son aile, est portée disparue à son tour, les deux inspecteurs commencent à se dire que la solution se cache peut-être du côté de Killing Fields…





*Malveillance

Thriller horrifique espagnol



César est un gardien d’immeuble toujours disponible, efficace et discret. Disponible pour s’immiscer dans la vie des habitants jusqu’à les connaître par cœur ; discret quand il emploie ses nuits à détruire leur bonheur ; efficace quand il s’acharne jusqu’à l’obsession sur Clara, une jeune femme insouciante et heureuse…

Ecoutez le programmateur David Chouippe , peu convaincu de ces nouvelles sorties mais enthousiastes sur les films déjà sortis.

Toutes les infos à retrouver ci-dessous:



