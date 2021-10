Ligue 1 : Seube, meilleur récupérateur de France

19 journées de Ligue 1 ont été disputées. Il en reste 19. Alors que les clubs de Ligue 1 observent une trève, les premiers bilans sont publiés. Meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, équipe la plus fair play mais aussi classement des récupérateurs.



Dans cette catégorie, un joueur du Stade Malherbe de Caen se distingue. Nicolas Seube affiche en effet les meilleurs statistiques. "Le terme générique de milieu récupérateur convient à merveille à Nicolas Seube puisque le caennais est de loin le joueur qui récupère le plus de ballons avec une moyenne de 9 par match", indique le quotidien l'Equipe dans son édition de vendredi. Avec 162 ballons récupérés depuis le début de la saison, le capitaine malherbiste devance Sankharé (Dijon), Clément (St-Etienne) et surtout l'international rennais Yann M'Vila. Belle performance.

Thébaux, deuxième à la parade



Si peu de joueurs caennais s'illustrent dans ces classements, notons tout de même qu'Alexis Thébaux a réussi 72 arrêts, ce qui en fait le second joueur dans cette catgéorie derrière l'ajaccien Ochoa et ses 81 arrêts. Là aussi une belle performance à relativiser toutefois puisque ce chiffre est intimement lié aux performances des défenses.



Le Stade Malherbe s'illustre une troisième fois dans cette double page de l'Equipe. Malheureusement, il s'agit de la "purge" de l'année. Le match Caen-Toulouse (0 - 1) de la 5e journée, disputé le 10 septembre a été retenu comme le match le plus ennuyeux de ce début de saison. La rencontre est décrite comme "un spectacle sans intérêt opposant des caennais incapable de produire leur jeu offensif habituel à des Toulousains pas encore décidés à sortir de leur carcan rigoriste".

Frédéric Oblin