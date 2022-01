Nicolas Seube à l'heure de la reconversion

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Beaucoup moins régulier et irréprochable que la saison passée, le milieu de terrain malherbiste est le parfait symbole de cette descente en ligue 2 du Stade Malherbe Caen. Fragile dans les moments importants comme contre Nice à domicile à la 9e journée... Incapable de remettre tout le monde dans le sens de la marche comme il avait su le faire dans les moments délicats des saisons précédentes. Très longtemps inamovible aux yeux de Franck Dumas, le capitaine courage, a été tout simplement dépassé par les événements, impuissant face au naufrage de son équipe... On a quand même envie de lui dire merci et de lui pardonner par rapport à tout ce qu'il a donné depuis de nombreuses années au club normand.



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Capitaine emblématique du Stade Malherbe Caen, Nicolas Seube a connu un exercice délicat avec une nouvelle relégation difficile à digérer pour un cadre qui se bat depuis le début de la saison pour éviter de retrouver l'étage inférieur. Ses larmes à Valenciennes au coup de sifflet final en disaient long. Moins souvent blessé que l'an passé, il a eu l'occasion de plus jouer, même si Franck Dumas n'a pas hésité à le faire sortir plusieurs fois cette saison en cours de match. Et aussi à le faire commencer sur le banc lors de la dernière journée contre Valenciennes, pour la première fois de la saison ! "Capi" s'est montré décisif en signant le but de la victoire contre Bordeaux dès la 2e minute du match (31e journée), mais aussi, dans le mauvais sens, lorsqu'il se fit chiper la balle de l'égalisation niçoise alors qu'il devait dégager devant sa surface, à quelques secondes du coup de sifflet final (9e journée).



Sylvain Letouzé - Consultant

Le héros a fini par lâcher. Après une décennie de bons et loyaux services, la corde physique a fini par céder cette saison. Jamais on n'avait vu "capt'ain courage" en si grande souffrance en fin d'exercice. A 34 ans, les jambes sont plus lourdes et chez lui, ce qui restera gravé, c'est son usure psychologique au fil des journées à voir son SMC glisser jusqu'à tomber. Il sera toutefois et évidemment toujours malherbiste la saison prochaine.



Statistiques

35 matchs dont 34 comme titulaire

1 but marqué

6 cartons jaunes

0 carton rouge

5e saison en Ligue 1

11e saison sous le maillot malherbiste

A lire également >

Alexis Thébaux, héros malherbiste appelé à migrer

Fortin va foutre le camp (VIDEO)