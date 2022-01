Jérémy Sorbon méritait de rester en Ligue 1

Thibault Deslandes - Journaliste radio



Sorbon "le fidèle" fait sans doute parti des cinq meilleurs malherbistes de la saison. Baladé au départ entre l'axe, la gauche et la droite, il a finalement réussi à s'imposer aux côtés de Thomas Heurtaux. Manquant de régularité, l'ancien joueur de l'AS PTT Caen a souvent été intéressant mais, sans qu'on ne sache pourquoi, il est également passé quelques fois complètement à côté de ses matchs. Comme Kandia Traoré, c'est un combattant et s'il n'y avait que des joueurs comme lui... Malherbe serait "sans doute" encore en ligue 1...





Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Peut-être la meilleure saison de Jérémy Sorbon. L'année de sa maturité footballistique, sûrement, à 28 ans. Dès lors qu'il a été associé à Thomas Heurtaux et stabilisé dans l'axe de la défense caennaise, il a semblé à l'aise. Son expérience lui a permis de proposer une relance bien plus propre qu'il y a quelques années. Il a également filé de bons coups de main dans les couloirs pour palier les absences, et s'est montré décisif, en repoussant ou en allant dégager quelques ballons qui filaient au but, comme contre Lyon (7e journée). Il mérite de rester en Ligue 1 la saison prochaine.





Sylvain Letouzé - Consultant

Comment reprocher quoi que ce soit à Sorbon ? Il a d'abord été le pompier de service pour prendre les postes laissés vacants. Puis rapidement, il est devenu le doublon parfait de Heurtaux dans l'axe. Joueur de devoir, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il sera à coup sûr le boss de l'équipe en L2.

Statistiques

30 matchs dont 29 comme titulaire

0 but marqué

0 passe décisive

2 cartons jaunes

0 carton rouge

5e saison en Ligue 1

8e saison sous le maillot malherbiste, dans le groupe professionnel

