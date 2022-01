Les montagnes russes de Livio Nabab

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Le Roi du tout ou rien.... Il a parfois frôlé le génie sur quelques actions cette saison comme face à Lyon à Gerland avec cette volée lobée sur Lloris. Il a quand même un sacré problème...sa Technique. Sur ce point là, l'attaquant caennais doit faire des progrès pour être meilleur qu'un joueur de DH. Il a en revanche une qualité, c'est un infatigable travailleur, capable de se sacrifier pour un équipe... C'est à mon sens le plus important...



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Très utile dans son rôle de joker. Longtemps cantonné à jouer en réserve où il n'a pas crevé l'écran malgré ses pointes de vitesse, il a été appelé en renfort pour pallier les absences cumulées de Mbaye Niang et Pierre-Alain Frau. Et il a su saisir sa chance, à 24 ans. Son but décisif à Lyon (23e journée), puis celui contre Auxerre (22e journée), avec deux frappes "venues de nulle part" ont permis de grappillé de très précieux points. Des cinq attaquants du SMC, il finit 2e meilleur buteur du club avec quatre réalisations, soit deux de moins que Pierre-Alain Frau (six buts dont deux pénaltys). Le jeune guadeloupéen a aussi prouvé que le staff pouvait compter sur lui en termes de combativité. Livio Nabab constitue un atout précieux pour la Ligue 2 la saison prochaine. Reste à estimer sa marge de progression.



Sylvain Letouzé - Consultant

Si on ne peut pas enlever une qualité à Nabab, c'est son courage et son implication. Pour tout le reste, cet attaquant est tout sauf un joueur de Ligue 1. Coureur de fond plutôt. Sa saison tiendra sur un but, celui inscrit à Lloris. En L2, il peut néanmoins se révéler face à des défenses plus athlétiques mais aussi plus permissives.



Statistiques

22 matchs dont 18 comme titulaire

4 buts marqués

1 passe décisive

4 cartons jaunes

1 carton rouge

3e saison en Ligue 1

5e saison sous le maillot malherbiste dans le groupe professionnel



