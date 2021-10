Jean Dujardin, Gilles Lellouche et Guillaume Canet deviennent "Les infidèles"

Deux premiers extraits viennent d'être mis en ligne, mettant en scène Gilles Lellouche et Guillaume Canet en maris volages. Le film doit sortir sur les écrans le 29 février 2012.

Les Infidèles sera composé de sept court-métrages sur le thème de l'infidélité, réalisés par Jean Dujardin et Gilles Lellouche, mais également Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé (A bout portant), Michel Hazanavicius (The Artist), Eric Lartigau (Prête-moi ta main) et Alexandre Courtès.

Aux côtés de Jean Dujardin et de Gilles Lellouche, le casting rassemble Guillaume Canet, Alexandra Lamy, Géraldine Nakache, Sandrine Kiberlain, et Isabelle Nanty.