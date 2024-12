Astérix et Obélix. Alain Chabat et Netflix présentent une série animée à couper le souffle : découvrez la bande-annonce !

Rappel des faits. Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d'Alain Chabat est probablement la meilleure adaptation live des aventures des irréductibles Gaulois. Plus de 20 ans après avoir fait exploser le box-office et nos zygomatiques, Alain Chabat remet le couvert avec Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs, une série animée en cinq épisodes qui sera dispo sur Netflix en 2025.

Au menu : du comique de situation, des voix iconiques et, on l'espère, quelques "Je suis pas gros, je suis enrobé”.

Le Combat des Chefs : une potion (presque) sans recette

Adaptée du 7ᵉ tome de la BD culte de Goscinny et Uderzo, cette série suit l'histoire d'un duel entre chefs de villages gaulois. Problème : Panoramix, le druide préféré des amateurs de potion magique, a pris un menhir sur la tête et a oublié la recette. Les Romains en profitent pour semer la zizanie, mais heureusement, Astérix et Obélix sont là pour distribuer quelques baffes (et des sangliers).

Le teaser promet une animation 3D très belle (à la française, quoi), des dialogues punchy et un casting vocal cinq étoiles.

Un casting qui fait rêver (et qui fait rire)

Pour cette nouvelle aventure, Alain Chabat double lui-même Astérix (parce que pourquoi se priver ?). A ses côtés :

• Gilles Lellouche dans le rôle d'Obélix, toujours prêt à foncer dans le tas.

• Thierry Lhermitte en Panoramix, druide amnésique mais iconique.

• Laurent Lafitte en Jules César, l'empereur qu'on adore détester.

• Et même Jérôme Commandeur dans un rôle totalement improbable : la mère de César. Oui, vous avez bien lu.

La France, reine de l'animation (et des baffes)

Depuis Arcane, on sait que la France est une pépite en matière d'animation. Cette série Astérix est produite à Toulouse par les studios TAT Productions (les génies derrière Pil et Pattie). On parle d'une équipe de 200 artistes mobilisés pour donner vie aux Gaulois les plus célèbres du monde.

Et grâce à Netflix, Astérix et Obélix vont conquérir 190 pays. Oui, même les Romains vont devoir s'y mettre.

2025 : l'année où Astérix revient taper du Romain

Après le teaser, une chose est sûre : Alain Chabat n'a rien perdu de son génie comique. La série promet un cocktail explosif d'humour, de nostalgie et de baffes bien senties, sans tomber dans le lourd.