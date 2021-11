Rouen. Le département de Seine-Maritime gonfle son enveloppe pour les routes [infographie]

Sur l'ensemble de son territoire, le département de Seine-Maritime doit gérer pas moins de 5 810 kilomètres de réseau routier, ce qui comprend quelques grands axes et des voies rapides mais surtout bon nombre de petites routes locales empruntées chaque jour par des milliers d'usagers. Forcément, un tel réseau nécessite chaque année d'importants investissements pour se développer, mais aussi pour entretenir et réparer les routes existantes.

Près de 10% de hausse en un an

Le lundi 26 mars 2018, en commission permanente, le Département a ainsi choisi d'augmenter son budget alloué à l'entretien des routes. De 17,5 millions d'euros en 2017, cette somme passe à 19,1 millions en 2018. Soit une hausse de 9,3% en un an. Parmi les dépenses les plus importantes dans ce budget global, on retrouve notamment les travaux de revêtement des grands axes (8M€), ceux du réseau local (5M€), l'achat de panneaux de signalisation (2,6M€) ou les réparations d'ouvrages d'art comme les ponts (1,7M€).

