Caen. Direction la Coupe du Monde de football pour une entreprise normande

C'est un beau cadeau de Noël qu'a reçu l'entreprise calvadosienne, spécialisée dans la fabrication d'équipements sportifs, Metalu Plast, basée à Soliers près de Caen (Calvados). Le 24 décembre 2017, la direction a été choisie pour construire des abris de touches (les bancs qui permettent aux arbitres, entraîneurs et joueurs de s'asseoir au bord des terrains) pour la Coupe du Monde qui débute en juin 2018 en Russie. Ils seront présents sur six stades de foot sur les douze prévus. Les derniers abris partent de l'entreprise jeudi 5 avril.

Les abris de touche réalisés sont haut de gamme. - Metalu Plast

Une trentaine d'abris livrés

"C'est une commande importante. On est sur des abris de touche haut de gamme. Habituellement on les fournit par trois, là c'est une commande de trente", explique Jean-Claude Behr, le dirigeant de Metalu Plast depuis dix ans. Et il a fallu s'adapter à la demande. "On les a rallongés et réduit la hauteur. Ils sont de différentes couleurs aussi. C'est vraiment une grosse satisfaction pour nous".

Des semis remorques partent direction la Coupe du monde 2018 ! - Metalu Plast

Et une très belle référence également. "C'est sûr que pour nos clients, la Coupe du monde ça n'est pas rien. C'est une belle performance", sourit le dirigeant. Il ne sait pas encore s'il ira en Russie mais une chose est sûre, il sera devant sa télé "pour regarder les matchs mais aussi pour scruter nos abris de touche".