Mondeville. Cartes d'identités et passeports : c'est désormais possible à Mondeville

Grâce à une restructuration de ses espaces et à l'installation des moyens techniques nécessaires, la mairie de Mondeville pourra bientôt accueillir le public afin de gérer les demandes de cartes d'identité et de passeports. Dès le lundi 9 avril, les Mondevillais ainsi que les résidents d'autres communes, auront la possibilité de se rendre en mairie, désormais équipée d'un dispositif de recueil délivrant les documents biométriques.

Un accueil renforcé

"On a dégagé des espaces et réorganisé le service afin de renforcer le volet accueil", notifie la maire de la ville, Hélène Burgat. L'équipe bénéficie maintenant de quatre agents formés à temps complet. Mondeville vient s'ajouter aux communes de Colombelles, Ifs, Caen, Hérouville Saint-Clair et d'autres… où le dispositif est déjà mis en place. "Avant, quand vous étiez mondevillais, il fallait aller à Colombelles… Cela permet d'entrer en contact avec des gens, que l'on ne voyait plus… ", s'enorgueillit la maire.

Pratique. Pour simplifier les démarches et gagner du temps, un téléservice de pré-demande en ligne est disponible sur https://ants.gouv.fr/

