Des "cabossés de la vie" que l’Arsa suit pendant toute leur stabilisation.

Plus d’une soixantaine de personnes sont actuellement suivies, non plus seulement dans l'urgence, mais jusqu’à leur réinsertion, ce qui en 10 ans, a permis dans l’Orne de baisser de 40% le nombre des accueils d’urgence: 600 aujourd'hui, contre un millier par an dans les années 2000.



Comme pour Jean Marc, ancien malade de l’alcool … aujourd’hui sur le point de reprendre un travail.

